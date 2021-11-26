Ургант пошутил про увольнение Путиным главы ФСИН

Иван Ургант пошутил о том, что уволенный Путиным глава ФСИН будет снимать ролики в TikTok

Телеведущий Иван Ургант пошутил про увольнение президентом России Владимиром Путиным главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Высказывания ведущего, в которых он также намекнул на скандал с пытками в российских колониях, прозвучали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, выпуск доступен на YouTube.

Комментируя отставку Калашникова, Ургант изобразил недоумение из-за возможной причины увольнения руководителя федеральной службы исполнения наказаний. «А почему [Путин] освободил (Александра Калашникова от должности главы ФСИН — прим. "Ленты.ру"), там же вроде все нормально сейчас было, во ФСИН», — поиронизировал ведущий.

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Шоумен также пошутил над тем, чем может заняться Калашников после отставки. «Куда идут обычно сотрудники ФСИН, которых увольняют? В TikTok, потому что они же умеют снимать прикольные ролики», — сказал Ургант, намекнув на видео с издевательствами над заключенными в колониях и в СИЗО.

В четверг, 25 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин назначил нового директора ФСИН. Им стал генерал-полковник полиции Аркадий Гостев.

Отставка главы ФСИН произошла на фоне скандала с издевательствами над заключенными в учреждениях службы исполнения наказаний. В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеоархив с пытками заключенных, снятых в больнице УФСИН в Саратовской области. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. После публикации архива были возбуждены уголовные дела. Впоследствии были обнародованы и другие видео с пытками.