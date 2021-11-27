Россия отказалась оспаривать в CAS серебро Дины Авериной на Олимпиаде

«Матч ТВ»: Россия не будет обжаловать результат Дины Авериной на ОИ из-за регламента

Российская сторона отказалась оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) результаты индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх 2021 года. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Причиной стала юридическая ошибка. Отмечается, что для разбирательства нужно было соблюсти временной регламент подачи иска, но Россия не успела вовремя собрать документы.

На Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина упустила победу в индивидуальном многоборье. Ее опередила израильтянка Линой Ашрам, уронившая предмет во время выступления. Неудача российской гимнастки спровоцировала разговоры о предвзятом судействе на турнире.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала полным крахом и позором судейство на Играх. Отмечалось, что Россия будет оспаривать судейство.