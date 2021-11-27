Выжившие после аварии в Кузбассе шахтеры пожаловались на халатность

Сотрудники шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где в результате взрыва газа погиб 51 человек, в беседе с «Известиями» пожаловались на халатное отношение начальства к правилам пожарной безопасности на объекте.

«Конечно, никто не смотрел на пожарную безопасность. Начальству плевать. На таком большом производстве не дай Бог, что-нибудь остановится — это потеря денег, а на людей плевать. Мы погибнем, так других найдут», — рассказал выживший сотрудник предприятия.

Родственники пострадавших и погибших также рассказали изданию о неоднократных жалобах шахтеров на запах метана. По их словам, горняки за несколько дней до инцидента сетовали, что начальство заставляло их идти в шахту несмотря на то, что датчики показывали превышение допустимого уровня метана, работать при котором категорически запрещено. В награду сотрудникам обещали хорошие премии.

По словам вдовы шахтера Юлия Головнина, некоторые самоспасатели у шахтеров не работали, а накануне ЧП в шахте уже было задымление. Еще одна вдова, Светлана Гуляева, сообщила изданию, что за несколько дней до произошедшего шахтеры ругались с начальством, пытаясь донести информацию о превышении метаном отметки в семь процентов. «Но начальник им ответил: «Да что вы тут панику разводите, идите, работайте, заплатим вам тысяч по двести», — рассказала она.

Бывший работник шахты «Листвяжная» Денис Тимохин также пожаловался, что горняков заставляли работать при уровне метана, превышающем четыре-пять процентов, поскольку «директору важнее всего были деньги». Брат погибшего шахтера Александр Гуляев тоже посетовал на то, что руководству предприятия было «наплевать».

Ранее анонимный работник «Листвяжной» в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что руководство шахты годами игнорировало проблему повышенной загазованности шахты, а всем несогласным сотрудникам предлагало «отправляться на мороз». Он отметил, что сотрудники шахты редко вступали в конфликты с начальством, поскольку «Листвяжная» была практически единственным местом, где местные жители могли получать достойную заработную плату.

Взрыв газа на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек, пострадали 63. В этот же день губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. Он продлится с 26 по 28 ноября.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований безопасности опасных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц») и части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).