Washington Capitals: Овечкин оформил первый хет-трик сезона в матче НХЛ против «Флориды»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил первый хет-трик сезона в в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды». Об этом говорится на официальной странице Washington Capitals в Twitter.

Таким образом, 36-летний Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по числу хет-триков. Россиянин отличился на 23, 24, 45 минутах, эти шайбы стали 746-й, 747-й и 748-й в лиге.

На данный момент «Вашингтон» побеждает со счетом 4:2. В этом сезоне на счету Овечкина 36 (18+18) очков в 21 матче. Встреча проходит в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».

Ранее стало известно, что Александр Овечкин обогнал игроков Ги Лефлера и Брэндана Шэнахана в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен. Россиянин с 1355 баллами обошел Лефлера (1353 очка) и Шэнахана (1354). По этому показателю россиянин занимает 26 место.