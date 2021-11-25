Овечкин установил еще один рекорд в НХЛ

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин сделал три результативные передачи в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Статистика доступна на сайте лиги.

В текущем розыгрыше НХЛ 36-летний хоккеист набрал 33 очка (15+18). Таким образом, Овечкин стал рекордсменом «Вашингтона» по набранным очкам в первых 20 матчах сезона.

«Кэпиталс» одержал победу над «Канадиенс». Встреча завершилась со счетом 6:3. «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 20 матчах. «Сиэтл» находится на предпоследнем, 15-м месте, имея в активе 12 очков в 21 матче.

26 октября Овечкин побил еще один рекорд в НХЛ. В матче против «Оттава Сенаторс» он отметился двумя голами. Овечкин 84 раза забил по две шайбы в ворота противника в гостевой игре, что стало новым рекордом.