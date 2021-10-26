Хоккеист Александр Овечкин побил рекорд НХЛ и своим дублем в матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттава Сенаторз» установил новый. Встреча завершилась победой гостей на стадионе в Оттаве со счетом 7:5, передает «Чемпионат».

Встреча стала для российского игрока 151-й за карьеру в лиге, где он оформил как минимум один дубль. По этому показателю он уступает Уэйну Гретцки (189), Бретту Халлу (158) и Марио Лемье (154), находясь на четвертой строчке.

За все свои матчи в НХЛ Овечкин 84 раза забил две шайбы в ворота противника в гостевой игре, что стало новым рекордом. Прежнее достижение принадлежало Гретцки (83) и Хаалу (72), в пятерке также Фил Эспозито (64) и Лемье (63).

Ранее 14 октября российский хоккеист поднялся на пятое место по количеству заброшенных шайб в НХЛ за всю историю лиги благодаря дублю в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс». На счету спортсмена теперь 732 заброшенные шайбы. Он опередил канадца Марселя Дионна, на счету которого 731 заброшенная шайба.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. В 2018 году хоккеист вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. Он также восемь раз становился обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая

