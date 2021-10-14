Овечкин оценил выход на пятое место по числу голов в НХЛ

Овечкин заявил, что для него большая честь подняться на пятое место в списке снайперов НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал выход на пятое место по числу голов в Национальной хоккейной лиге. Его слова приводит «Матч ТВ».

Овечкин заявил, что делает свою работу и пользуется шансами, которые ему дают. «Конечно, это большая честь — быть в таком списке снайперов. Но, как я всегда говорил, игра есть игра. И нужно идти от матча к матчу, день за днем», — оценил он свой успех. Хоккеист добавил, что наслаждается каждой игрой в НХЛ.

Ранее 14 октября Овечкин поднялся на пятое место по количеству заброшенных шайб в НХЛ за всю историю лиги благодаря дублю в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс». На счету спортсмена теперь 732 заброшенные шайбы. Овечкин опередил канадца Марселя Дионна, на счету которого 731 заброшенная шайба.

Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю является центральный нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы, также в первой тройке Горди Хоу (801 шайба), Яромир Ягр (766), на четвертой строчке списка снайперов — Бретт Халл (741).