Гретцки назвал себя поклонником Овечкина и оценил его шансы побить рекорд НХЛ

Уэйн Гретцки: у Александра Овечкина есть реальный шанс побить рекорд по заброшенным шайбам

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки высказался о перспективах россиянина Александра Овечкина, выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Его слова приводит сайт лиги.

Гретцки высоко оценил шансы россиянина побить рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ. «Такая возможность у него есть. Он играет в хорошей команде, с очень хорошими центрфорвардами», — подчеркнул он.

Кроме того, канадец назвал себя поклонником российского игрока. «Он приносит пользу не только НХЛ, но и российскому хоккею, хоккею во всем мире», — объяснил Гретцки.

17 сентября о шансах Овечкина побить рекорд НХЛ порассуждал также форвард сборной Канады Сидни Кросби. Спортсмен оценил их как высокие.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В 2018 году хоккеист вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. Он также восемь раз становился обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. На счету россиянина 730 голов.

Гретцки — действующий рекордсмен по количеству заброшенных шайб в НХЛ. На его счету 894 гола. Канадец завершил карьеру в 1999 году.

Сезон-2021/2022 в НХЛ стартует 13 октября. 14 октября «Вашингтон Кэпиталс» на своей площадке примет «Нью-Йорк Рейнджерс».