Овечкин рассказал об адаптации к жизни в США

Овечкин рассказал, что адаптировался в США благодаря личному помощнику и соотечественнику

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вспомнил о том, как адаптировался к жизни в США. Интервью со спортсменом опубликовал ОК!

По словам спортсмена, сразу после переезда за океан клуб выделил ему персонального помощника, который консультировал по всем вопросам. Кроме того, Овечкину помог соотечественник Дайнюс Зубрус, который ходил с игроком по магазинам, ресторанам, и рассказывал, как вести себя на деловых встречах.

17 сентября форвард «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби высоко оценил шансы Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате. Канадец забросил 894 шайбы, в активе россиянина 730 голов.

Овечкин стал хоккеистом «Вашингтона» в 2005 году. С тех пор он девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, а в 2018 году завоевал Кубок Стэнли.