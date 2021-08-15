Овечкин рассказал о трудностях в переговорах с «Вашингтон Кэпиталс»

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о переговорах о новом контракте с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

35-летний форвард признался, что с переподписанием контракта с «Кэпиталс» возникали трудности. «Было много факторов. Мы не знали, каким будет потолок зарплат в лиге. Ну и были разногласия относительно срока нового договора и суммы», — признался Овечкин.

О готовящемся переподписании контракта сообщалось в июле. По новому соглашению россиянин заработает 47,5 миллиона долларов за пять лет.

Российский нападающий установил ряд рекордов в «Вашингтон Кэпиталс» и уже вписал свое имя в истории клуба. В частности, Овечкин — лучший бомбардир «Кэпиталс» (1320 очков) и лидер по количеству шайб (730 голов). Он выступает за клуб с 2005 года. В 2018 году вместе с ним «Кэпиталс» впервые завоевал Кубок Стэнли