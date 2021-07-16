Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию. Его цитирует «Матч ТВ».

«Нет ли шансов, что в этом сезоне перейду в "Динамо"? Все может быть», — допустил 36-летний форвард. При этом Овечкин признался, что рассчитывает остаться в «Вашингтоне». «Переживаний по поводу контракта у меня нет. Если не подпишу его, то буду свободным агентом. Поживем — увидим», — подытожил он.

В это межсезонье у Овечкина истекает 13-летний контракт с «Кэпиталс», подписанный в 2008 году. По условиям соглашения за это время российский хоккеист заработал 124 миллиона долларов. Если клуб не предложит ему новый контракт, Овечкин станет неограниченно свободным агентом.

Овечкин — воспитанник московского «Динамо», в этом клубе нападающий начал профессиональную карьеру и защищал его цвета с 2001 по 2005 год. В 2005-м россиянин перебрался в НХЛ, подписав контракт с «Вашингтоном», за который выступает по сей день. Во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013 Овечкин возвращался в «Динамо».

Вместе с «Вашингтоном» в 2018 году Овечкин выиграл Кубок Стэнли. Кроме того, форвард — трехкратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014).