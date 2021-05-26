Овечкин объяснил свое отсутствие в сборной России на чемпионате мира

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин объяснил свое отсутствие в составе сборной России на чемпионате мира в Латвии. Его слова приводятся на сайте столичной команды.

Спортсмен заявил, что в этом году микротравмы мешали ему выступать на высшем уровне, особенно повреждения перед серией плей-офф в Кубке Стэнли. «Я сказал представителям сборной, что если буду нужен, то приеду. Но если я не готов, уверен, что будет лучше, если они возьмут парней, которые готовы на сто процентов», — заявил он.

Изначально Овечкина не было в составе сборной России на чемпионате мира, так как он был занят в плей-офф НХЛ, где «Кэпиталс» в первом раунде играли с «Бостон Брюинс». Столичный клуб уступил в серии со счетом 1:4 и завершил борьбу за Кубок Стэнли. После этого в Федерации хоккея России заявили, что 35-летний спортсмен не сможет сыграть на турнире из-за большого количества травм.

В составе сборной России Овечкин трижды выигрывал чемпионат мира — в 2008, 2012, 2014 годах. Он также дважды брал серебро и четыре раза — бронзу. С «Вашингтоном» в 2018 году форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

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