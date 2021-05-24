Три игрока НХЛ согласились выступить на чемпионате мира в составе сборной России

Три игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) согласились выступить на чемпионате мира в составе сборной России. Об этом сообщается в Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

В ФХР заявили, что разрабатывают детали прилета в Ригу нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, а также хоккеистов «Вашингтон Кэпиталс» Ильи Самсонова и Дмитрия Орлова. Отмечается, что штаб национальной команды ожидает их прибытия.

Ранее 24 мая стало известно, что нападающий «Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит чемпионат мира в Латвии. 35-летний спортсмен не сможет сыграть за сборную России на турнире из-за большого количества повреждений.

«Вашингтон» проиграл серию в первом раунде плей-офф НХЛ против «Бостон Брюинс», а «Сент-Луис» — «Колорадо Эвеланш». Команды завершили борьбу за Кубок Стэнли в ночь на 24 мая.

Сборная России одержала две победы на чемпионате мира, обыграв команды Чехии и Великобритании. Следующий матч российская сборная проведет 24 мая в 16:15 по московскому времени против словаков.

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