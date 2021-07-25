Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном»

Российский нападающий Александр Овечкин продлит контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Об этом сообщает The Fourth Period.

Срок нового соглашения будет рассчитан на четыре года. Ожидается, что годовая зарплата Овечкина составит порядка 10 миллионов долларов. 28 июля истекает действующий 13-летний контракт россиянина с клубом.

16 июля 36-летний Овечкин допустил возвращение в московское «Динамо», воспитанником которого он является. При этом он признался, что хотел бы остаться в «Вашингтоне» и отметил, что у него нет переживаний по поводу нового контракта.

Нападающий выступает за «Кэпиталс» с 2005 года, когда перебрался в НХЛ. Вместе с «Вашингтоном» в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли. Кроме того, Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014).