Овечкин рассказал о планах по завершению карьеры

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пообщался с журналистами, проведя последнюю игру за клуб в рамках действующего контракта. Слова спортсмена приводит Саманта Пелл в своем Twitter.

35-летний форвард признался, что надеется на подписание нового контракта с «Кэпиталс». Он также поделился планами по завершению карьеры. «Очевидно, что хочу закончить выступать именно здесь», — отметил Овечкин.

В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Овечкин провел 45 матчей. Российский форвард забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ нападающий забросил 730 шайб.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. Столичный клуб — единственная команда НХЛ в послужном списке российского форварда. В составе «Кэпиталс» он становился обладателем Кубка Стэнли. Овечкин — воспитанник московского «Динамо».