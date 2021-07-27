Овечкин заработает десятки миллионов долларов по новому контракту с «Вашингтоном»

Российский хоккеист Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталс», по которому заработает десятки миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Новое соглашение нападающего с «Кэпиталс» рассчитано на пять лет. Годовой оклад Овечкина составит 9,5 миллиона долларов. Таким образом, за пять лет он заработает 47,5 миллиона долларов.

«Александр — воплощение всей франшизы, мы рады, что он продолжит выступать за нашу команду», — говорится в заявлении клуба.

Российский нападающий удерживает сразу несколько рекордов в истории «Кэпиталс». Овечкин — главный бомбардир (1320 очков) и снайпер (730 шайб) клуба.

Овечкин начал выступления за клуб из Вашингтона с 2005 года. В 2018 году вместе с командой он завоевал Кубок Стэнли, ставший для «Кэпиталс» первым в истории.