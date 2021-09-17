Кросби оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Кросби заявил, что Овечкин может побить рекорд Гретцки по количеству голов в НХЛ

Форвард «Питтсубрг Пингвинс» Сидни Кросби пожелал нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ESPN.

Канадец высоко оценил шансы россиянина добиться этого достижения. Он также выразил надежду, что форвард не будет отмечаться голами во встречах с «Питтсбургом».

В настоящее время в активе 35-летнего Овечкина 730 заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ. По этому показателю он занимает шестое место среди всех игроков лиги. У лидирующего Гретцки, который завершил карьеру в 1999 году, 894 гола.

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года.