Овечкин занял пятую строчку по числу голов в НХЛ

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял единоличное пятое место по числу голов в Национальной хоккейной лиге, на эту строчку его вывел дубль в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс», передает «Спорт Экспресс». На счету спортсмена 732 года за карьеру в североамериканской лиге.

Овечкин опередил одного из самых результативных игроков, канадца Марселя Дионна, на счету которого 731 заброшенная шайба.

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Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю считается центральный нападающий Уэйн Гретцки, забивший 894 гола, в первой тройке Горди Хоу – 801 гол, Яромир Ягр (766), на четвертой строчке Бретт Халл (741).

Ранее стало известно, что Александр Овечкин вместе с нападающим Никитой Кучеровым и вратарем Андреем Василевским стали первыми, кто вошел в состав сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры в Пекине. Окончательный состав команды на Олимпиаду должен быть сформирован к январю 2022 года.

