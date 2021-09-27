Фанаты выбрали лучшего игрока НХЛ

Лучшим в рейтинге NHL Network среди российских игроков НХЛ стал Никита Кучеров

NHL Network представил рейтинг лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Пост доступен в Twitter.

NHL Network публикует рейтинг ежегодно перед стартом сезона. Опрос проводился среди фанатов НХЛ. Лучшим хоккеистом признан форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид. Вторую строчку рейтинга занимает центральный нападающий Колорадо «Эваланш» Натан Маккиннон. Третье место за одноклубником Макдэвида Леоном Драйзайтлем.

В десятку рейтинга вошли трое российских хоккеистов. На четвертом месте — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Его партнер по команде Андрей Василевский занял седьмое место, а форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занимает девятую строчку.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в десятку лучших не попал. Ветеран «Кэпиталс» занимает 17-е место рейтинга. Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» — на 33-м месте.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/2022 стартует 12 октября. Лига расширилась до 32 клубов, в новом сезоне в НХЛ дебютирует «Сиэтл Кракен».