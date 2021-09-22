Капризов подписал многомиллионный контракт с клубом НХЛ

Хоккеист Кирилл Капризов подписал соглашение с «Миннесотой» на 45 миллионов долларов

Российский нападающий Кирилл Капризов подписал пятилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд». Об этом сообщается на сайте команды.

Согласно новому соглашению с «Уайлд», заработок 24-летнего россиянина составит 45 миллионов долларов. В год форвард будет получать девять миллионов долларов. Капризов заявил, что счастлив подписанию контракта и хочет поскорее начать играть в хоккей.

Прошлый сезон в «Миннесоте» стал для Капризова дебютным в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 55 матчей и набрал 51 очко (27 забитых шайб и 24 результативные передачи). Хоккеист был признан лучшим новичком НХЛ.

Капризов известен выступлениями в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА. С красно-синими нападающий выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году.

