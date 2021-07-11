Стало известно о романе Капризова с дочерью Маликова

Стало известно о романе российского нападающего американского хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова с дочерью певца Дмитрия Маликова Стефанией. Об этом пишет StarHit.

По информации источника, пара провела вместе отпуск на Алтае. Отмечается, что совместных снимков Капризов и Маликова не публикуют, но при этом подписаны друг на друга в Instagram.

30 июня Капризов был признан лучшим новым игроком по итогам регулярного сезона НХЛ, став обладателем индивидуальной награды «Колдер Трофи». Ассоциация профессиональных хоккейных авторов признала Капризова лучшим по итогам голосования. Эксперты сошлись во мнении, что россиянин наиболее ярко проявил себя среди всех остальных дебютантов лиги.

Капризов известен выступлениями в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА. С красно-синими нападающий выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году.