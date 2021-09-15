В США создадут лигу ММА по модели НБА и НХЛ

Американский журналист Ариэль Хельвани раскрыл планы влиятельных лиц в сфере смешанных единоборств (MMA), которые намерены организовать новую лигу на территории США и Канады. Об этом он рассказал на своем сайте.

Хельвани ссылается на несколько источников. Он утверждает, что в MMA скоро появится лига, которая будет действовать по модели крупных североамериканских спортивных организаций, таких как Национальная хоккейная лига (НХЛ) или Национальная баскетбольная ассоциация (НБА).

Новый проект предусматривает ассоциацию атлетов, гарантированные контракты для бойцов, а также программы по медицинскому страхованию и пенсионным выплатам для тех, кто завершит карьеру. Новая организация должна начать работу уже в 2023 году.

Как подчеркивает Хельвани, появление новой лиги, которая не будет действовать по принципу промоушена, это ответ на недовольство спортсменов, выступающих в том числе и в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его главу Дэйну Уайта не раз критиковали за низкие гонорары бойцов.