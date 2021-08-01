Американка узнала о призовых за бой в UFC и не устояла на ногах

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Шеянни Байс не устояла на ногах, когда узнала, что выиграла дополнительные призовые за лучшее выступление на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролик доступен в Twitter организации.

На кадрах видна реакция Байс на новость о получении бонусных выплат в 50 тысяч долларов. Американка не устояла на ногах и опустилась на колени. Секунданты девушки поздравили ее.

Ранее 1 августа в прессе появились слова Байс относительно своего материального положения. Американка призналась, что часть бонуса пойдет на выплату долгов.

Байс нокаутировала бразильянку Глория Де Паулу на турнире UFC Vegas 33. Американка одержала шестую победу в карьере при двух поражениях.

Руководство UFC не раз сталкивалось с критикой за недостаточно высокие выплаты своим спортсменам. Подобные упреки звучит как со стороны прессы, так и со стороны самих бойцов.