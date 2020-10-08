Порноактриса предложила бойцу UFC деньги за возможность стать его секундантом

Порноактриса Кендра Ласт предложила бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майку Перри деньги за возможность стать его секундантом. Предложение американка опубликовала в комментариях к посту журналиста Ариэля Хельвани в Twitter.

Актриса отреагировала на призыв американца выкупить второе место в его углу в бою против соотечественника Робби Лоулера. Перри обещал, что выберет того, кто заплатит ему больше. Хальвани предложил американцу за пять тысяч долларов сделать его секундантом бойца UFC Даррена Тилла.

Ласт перебила предложение журналиста, пообещав Перри 6 тысяч долларов, а также компенсацию затрат на дорогу. Порноактрисе резким отказом ответила девушка бойца Латори Гонсалес.

Поединок американцев должен состояться 21 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Перри провел в смешанных единоборствах 20 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел шесть поражений.