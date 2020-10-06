Нурмагомедов вспомнил победу над Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вспомнил победу над ирландцем Конором Макгрегором осенью 2018-го. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

32-летний боец поделился кадрами противостояния с Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Тогда слетели маски, и пару горцев писали историю в центре Лас-Вегаса кровью соперников», — написал Нурмагомедов.

Также в посте присутствует надпись на английском языке: «Для меня это никогда не было всего лишь бизнесом». Вероятно, таким образом россиянин обыгрывает фразу Макгрегора, сказанную в октагоне в том поединке. Тогда ирландец обратился к сопернику со словами «это всего лишь бизнес». Продвигая поединок Макгрегор неоднократно оскорблял семью Нурмагомедова.

Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC 229 в октябре 2018-го. После схватки в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием самих бойцов и их секундантов. Макгрегор и Нурмагомедов были дисквалифицированы по итогам разбирательств.