Названы доходы рядовых бойцов UFC

Названы доходы спортсменов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Republicworld с ссылкой на MMA Manifesto.

За основу были взяты данные за гонорары бойцов промоушена в 2020 году. Так, более 200 спортсменов (36 процентов от всего ростера UFC) получили за участие в поединках менее 45 тысяч долларов. Примерно такое же количество спортсменов заработали за выступление более 100 тысяч долларов. MMA Manifesto также приводит гонорар рядового бойца промоушена, который составляет 147 тысяч долларов за выступление.

25 апреля звезда YouTube Джейк Пол обратился к главе UFC Дэйне Уайту. Блогер заявил, что заработал за боксерские поединки десятки миллионов долларов в то время, как бойцам UFC, по мнению Пола, не доплачивают.

Тема гонораров бойцов промоушена неоднократно поднималась в СМИ. Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс публично заявлял о своем недовольстве заработками в организации.