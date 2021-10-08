Названы первые вошедшие в сборную России на Олимпиаду хоккеисты

Овечкин, Кучеров и Василевский первыми вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Нападающие Александр Овечкин и Никита Кучеров, а также вратарь Андрей Василевский стали первыми, кто вошел в состав сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщается в Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

Окончательный состав команды на Олимпиаду должен быть сформирован к январю 2022 года.

28 сентября было объявлено, что сборную России возглавил Алексей Жамнов. Комментируя эту новость, президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что с 50-летним специалистом планируется долгосрочное сотрудничество.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборной России предстоит встретиться с Чехией, Швейцарией и Данией. Россияне являются действующими победителями турнира.