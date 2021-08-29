Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на Олимпиаде-2022

Сборная России по хоккею сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией в группе на Олимпиаде-2022

Сборные Чехии, Швеции и Дании по хоккею станут соперниками российской национальной команды по групповому этапу Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Окончательный состав групп стал известен после окончания заключительного этапа квалификации. По его итогам болельщики узнали трех последних участников Игр. Ими стали Словакия, Латвия и Дания. Среди непрошедших отбор — сборная Белоруссии.

Россияне оказались в группе B. В квартете А сыграют Канада, США, Германия и Китай. В группе C сойдутся Чехия, Швеция, Словакия и Латвия. Четыре лучшие команды по итогам группового этапа получат путевки в 1/4 финала. Остальные поборются за право участвовать в этой стадии в квалификационном раунде.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Россияне являются действующими победителями турнира.