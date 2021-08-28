Российские хоккеистки проиграли швейцаркам в 1/4 финала чемпионата мира

Женская сборная России по хоккею уступила Швейцарии в овертайме со счетом 2:3 на ЧМ

Сборная России проиграла Швейцарии в 1/4 финала женского чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские хоккеистки уступили команде Швейцарии в овертайме со счетом 2:3. В составе отечественной команды отличились Елизавета Роднова и Илона Маркова.

24 августа российские хоккеистки разгромно проиграли американкам в матче группового этапа турнира. Встреча завершилась со счетом 0:6.

Турнир проходит в канадском Калгари и продлится до 1 сентября. Действующим чемпионом является сборная США.