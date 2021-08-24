Российские хоккеистки разгромно проиграли американкам на чемпионате мира

Женская сборная России по хоккею проиграла американкам в матче ЧМ со счетом 0:6

Женская сборная России по хоккею уступила американкам в матче группового этапа чемпионата мира в Калгари. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 24 августа, и завершилась победой США со счетом 6:0. Заброшенными шайбами отметились Бритта Керл, Хилари Найт, Ли Стеклейн, Келли Паннек, Эбби Мерфи и Джесси Комфер.

После трех матчей россиянки с 3 очками располагаются на третьем месте в группе. Лидируют американки, в активе которых 9 очков, на втором месте — команда Канады с 6 очками. Ниже России в таблице располагаются сборные Финляндии и Швейцарии. Следующий матч команда Евгения Бобарико проведет 25 августа против финнок.

23 августа россиянки уступили сборной Канады. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяек турнира.

Чемпионат мира продлится до 1 сентября. Действующим чемпионом является сборная США.