Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира

Сборная России по хоккею проиграла Канаде в матче женского чемпионата мира

Российские хоккеистки проиграли сборной Канады в матче женского чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Калгари и завершилась со счетом 5:1.

В первом периоде счет не открыли, однако во втором канадки забросили три безответные шайбы. В третьем периоде хозяйки турнира довели счет, российская команда отыграла только один гол в конце. Единственную шайбу забросила Ольга Сосина.

В составе сборной Канады точными бросками отличились Сара Филье, Элла Шелтон, Эрин Эмброуз, Мелоди Дауст и Ребекка Джонстон.

Ранее «Матч ТВ» обнародовал письмо, которое получили игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу их участия на Олимпиаде в Пекине. В нем НХЛ информирует о том, что организации удалось договориться с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) относительно страховки на случай заболеваний игроков COVID-19 в ходе олимпийского турнира.