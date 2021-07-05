Чемпион мира рассказал о мечтающих уехать в США юных российских хоккеистах

Чемпион мира Федор Тютин рассказал о мечтающих уехать в США юных российских хоккеистах. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что Федерация хоккея России не помогает развиваться регионам и убивает спортивную конкуренцию в стране, строя сборную вокруг пары клубов. Он добавил, что работает тренером в США, и назвал преимущество местного хоккея, так как там поддерживают детско-юношеский спорт. «Родители детей из России говорят: "Помогите устроить ребенка к вам". В детском хоккее в России сплошная коррупция. "Денег нет? Ты не играешь", — такая схема повсеместна», — подчеркнул хоккеист.

30 июня президент России Владимир Путин высказался о неудачах российских хоккеистов. Он посчитал, что в этом виде спорта требуются изменения, в том числе и в кадровой составляющей, отметив, что потенциал у сборной хороший.

В этом году сборная России вылетела с чемпионата мира в четвертьфинале, проиграв канадцам со счетом 1:2 в овертайме. Последний раз отечественная команда выигрывала первенство мира в 2014 году. Главный тренер россиян Валерий Брагин признал, что в управлении игрой на турнире тренерским штабом были допущены ошибки.

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