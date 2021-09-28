Третьяк охарактеризовал рекомендованного на пост тренера сборной России Жамнова

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о причине рекомендации Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России. Его слова приведены на сайте организации.

Глава ФХР выразил надежду на долгосрочное сотрудничество с Жамновым. Третьяк отметил, что 50-летний специалист умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов. «Он сильный стратег, мотиватор и психолог», — охарактеризовал Жамнова функционер.

Третьяк добавил, что решение в пользу специалиста было продиктовано тем, что на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят игроки Национальной хоккейной лиги. Президент ФХР при этом сообщил, что в качестве консультантов с национальной командой будут работать Олег Знарок и Валерий Брагин.

28 сентября стало известно, что экспертный совет ФХР рекомендовал назначить Жамнова на пост главного тренера сборной России. Комментируя решение, специалист заявил, что шанс возглавлять национальную команду на Олимпийских играх и чемпионате мира выпадает раз в жизни, поэтому он не мог отказаться от этого предложения. Ранее Жамнов работал директором по скаутингу и ассистентом главного тренера сборной России. В сезоне-2018/2019 он временно исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака».

