Жамнов высказался о решении ФХР назначить его главным тренером сборной России

Алексей Жамнов заявил, что не мог отказаться от назначения в сборную России по хоккею

Олимпийский чемпион 1992 года Алексей Жамнов высказался о рекомендации экспертного совета Федерации хоккея России (ФХР) назначить его на пост главного тренера сборной России. Специалиста цитирует РИА Новости.

Жамнов заявил, что прежде чем принять окончательное решение, взвесил все за и против. По его словам, шанс быть главным тренером сборной России на Олимпийских играх и чемпионате мира может появиться раз в жизни, поэтому он не мог отказаться от этого предложения.

Также Жамнов рассказал о целях национальной команды. «Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна — это не участие, а только победа», — заметил он.

Жамнов добавил, что тренерский штаб сборной России еще не сформирован. По его словам, он должен представить список кандидатов на должность помощников, после чего 12 октября состоится утверждение специалистов. «С этой даты начнем полноценную подготовку к Играм», — подытожил специалист.

О решении ФХР стало известно ранее 28 сентября. На посту главного тренера сборной Жамнов сменит Валерия Брагина. Ранее Жамнов работал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского «Спартака», а также руководителем академии красно-белых.

