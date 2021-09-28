В Кремле оценили перспективы Жамнова на посту тренера сборной России по хоккею

Песков о Жамнове в сборной России: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение экспертного совета Федерации хоккея России (ФХР) назначить Алексея Жамнова на пост главного тренера национальной команды. Его цитирует РИА Новости.

Песков подчеркнул, что заниматься делами российского хоккея — не прерогатива Кремля. При этом, оценивая перспективы Жамнова на посту главного тренера сборной, он заявил, что первые выводы можно будет делать после крупных турниров. «Но давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе», — отметил Песков.

О решении ФХР стало известно ранее 28 сентября. Комментируя эту новость, президент организации Владислав Третьяк заявил, что с 50-летним специалистом планируется долгосрочное сотрудничество.

Жамнов — олимпийский чемпион 1992 года в Альбервиле. После завершения карьеры игрока он был генеральным менеджером «Витязя», «Атланта» и «Спартака». Также он работал директором по скаутингу и ассистентом главного тренера сборной России на Олимпийских играх в Пхенчхане.