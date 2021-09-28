Фетисов рассказал о трудностях для нового главного тренера сборной России

Фетисов: по времени на подготовку Алексей Жамнов уже проигрывает своим конкурентам

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал рекомендацию экспертного совета Федерации хоккея России (ФХР) назначить на пост главного тренера национальной команды Алексея Жамнова.

«Времени на подготовку к Олимпиаде у Жамнова совсем немного, тем более что все сильнейшие команды уже давно готовятся. Там уже определились с тренерским штабом. Сильнейшие специалисты долгое время свою работу делают. Кроме того, нужно учитывать специфику олимпийского турнира: хоккеисты прилетают и играют "с листа". В общем, Жамнов уже попал в ситуацию, где по подготовке он проигрывает конкурентам», — отметил Фетисов.

Бывший хоккеист рассказал и о том, что может помочь Жамнову справиться с трудностями. «Надеюсь, его опыт и знания хоккея помогут в этой непростой ситуации добиться максимального результата. Я давно его знаю. Во всех командах, где он выступал, он был лидером. Это немаловажно», — добавил Фетисов.

Он также поделился мнением о включении в тренерский штаб экс-наставника команды Олега Знарка. «Экспертность нужна. Будет и более расширенный список консультантов. Хотя мне этот термин не нравится. В хоккее есть тренер, главный тренер или помощник, а у нас теперь появляются консультанты... Алексей — человек неконфликтный. Он сумеет объединить всех, кто работает на результат», — отметил Фетисов.

Какая рокировка? Рокировка — это смена фигур. А здесь переназначение в течение трех дней. Сначала одного тренера назначили, потом — другого. Скорее это измененное решение, так скажем Вячеслав Фетисов из комментария «Ленте.ру» о решении назначить Жамнова вместо Знарка

ФХР решил назначить Жамнова вместо Знарка

Ранее стало известно, что экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить Жамнова на пост главного тренера сборной страны. Именно он будет готовить команду к Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в феврале 2022-го. ФХР изменил свое решение: изначально сообщалось о договоренности со Знарком.

24 сентября Третьяк заявил о возвращении Знарка на пост главного тренера сборной. Однако уже 27 сентября опроверг эту информацию и добавил, что данный вопрос будет рассмотрен экспертным советом ФХР.

Прозвучало много мнений, поэтому пока контракт со Знарком не подписан. Мы собрали много экспертов Владислав Третьяк из комментария ТАСС

Жамнов начал тренерскую карьеру в 2018 году

Единственный опыт работы Жамнова главным тренером — должность исполняющего обязанности наставника московского «Спартака» в 2018 году. Тогда же специалист впервые вошел в штаб сборной России. Он работал ассистентом при Знарке и сменившем его Илье Воробьеве.

Как игрок Жамнов становился олимпийским чемпионом и завоевал золото в составе Объединенной команды на Играх в Альбервиле в 1992 году. Он известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс», «Виннипег Джетс» и «Филадельфия Флайерс».