Овечкин получил травму в предсезонном матче НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму в предсезонном матче против «Филадельфии». Об этом сообщается на странице пресс-службы клуба в Twitter.

Отмечается, что хоккеист не смог доиграть матч из-за травмы нижней части тела. Что именно повредил Овечкин, не уточняется. Однако РИА Новости отмечает, что в первом периоде он столкнулся с нападающим «Филадельфии Флайерз» Трэвисом Конечны, после чего покинул лед, не нагружая левую ногу.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин вместе с нападающим Никитой Кучеровым и вратарем Андреем Василевским стали первыми, кто вошел в состав сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры в Пекине. Окончательный состав команды на Олимпиаду должен быть сформирован к январю 2022 года.