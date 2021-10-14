Обойденный Овечкиным в гонке снайперов хоккеист оценил достижение россиянина

Марсель Дионн о пятом месте Овечкина в списке снайперов НХЛ: я знал, что ты обойдешь меня

Канадский хоккеист Марсель Дионн прокомментировал выход российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на пятое место по числу голов в Национальной хоккейной лиге. Его слова приводятся на сайте лиги.

Дионн заявил, что Овечкин обладает особенными качествами настоящего снайпера и они достойны уважения. «Я знал, что ты обойдешь меня. Это просто невероятно. Уэйн Гретцки? Давайте пока забудем об этом. Это совершенно другой уровень. Но у тебя, Алекс, есть шанс. У тебя есть шанс догнать Уэйна», — оценил достижение россиянина он.

Ранее 14 октября Овечкин поднялся на пятое место по количеству заброшенных шайб в НХЛ за всю историю лиги благодаря дублю в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс». На счету спортсмена теперь 732 заброшенные шайбы. Овечкин опередил Дионна на одну шайбу.

После этого Овечкин заявил, что делает свою работу и пользуется шансами, которые ему дают. Он назвал большой честью попадание в список снайперов.

Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю является центральный нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы, также в первой тройке Горди Хоу (801 шайба), Яромир Ягр (766), на четвертой строчке списка снайперов — Бретт Халл (741).