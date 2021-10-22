Овечкин поднялся в рейтинге по количеству набранных очков в истории НХЛ

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал автором двух результативных передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на 22 октября и завершилась победой столичного клуба со счетом 4:1. На счету Овечкина теперь 1328 (734+594) очков в 1201 матче в лиге за карьеру. Таким образом, россиянин вышел на 32-е место в истории НХЛ по этому показателю. Он обошел канадцев Жильбера Перро, у которого 1326 очков, и Пьера Тарджона (1327).

20 октября «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. Победу «Кэпиталс» обеспечил гол Овечкина и дубль другого российского форварда Евгения Кузнецова. Еще один россиянин из «Вашингтона» — Дмитрий Орлов — отдал две голевые передачи.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. В 2018 году хоккеист вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. Он также восемь раз становился обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.