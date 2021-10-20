Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталс» выиграть матч НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 20 октября, и завершилась со счетом 6:3 в пользу столичного клуба. «Кэпиталс» помогли выиграть дубль российского форварда Евгения Кузнецова и гол его соотечественника Александра Овечкина. Еще один россиянин из Вашингтона — Дмитрий Орлов — сделал две голевые передачи.

Овечкин также стал четвертым российским хоккеистом, достигшим рубежа в 1200 матчей в НХЛ. До него это удавалось сделать Алексею Ковалеву (1316 игр), Сергею Гончару (1301) и Сергею Федорову (1248).

«Вашингтон» после трех матчей имеет в активе пять очков. Команда находится на четвертом месте в Восточной конференции.