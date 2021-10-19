Артемий Панарин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ и помог «Нью-Йорк Рейнджерс» победить

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин забросил победную шайбу в выездном матче регулярного чемпионата против «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Панарин отметился голом в овертайме, это первая для него шайба в нынешнем сезоне.

Российский нападающий был признан второй звездой матча. Лучшим игроком встречи был признан его одноклубник и соотечественник Игорь Шестеркин. Голкипер «Рейнджерс» отразил 40 из 41 броска по своим воротам.

В нынешнем сезоне Панарин провел четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.