Российский хоккеист рассказал о жизни в Канаде

Российский хоккеист Подколзин о жизни в Канаде: все нравится

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о том, как адаптируется в Канаде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ему все нравится в Ванкувере, который игрок назвал прекрасным городом. Хоккеист добавил, что живет рядом с домашним стадионом «Кэнакс». Подколзин также рассказал, что его редко узнают на улице.

23 сентября об адаптации к жизни в США рассказал российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Он отметил, что первое время после переезда у него был персональный помощник.

Подколзин в нынешнем сезоне дебютирует в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел три матча, в которых забросил одну шайбу.