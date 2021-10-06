Тимановская пожаловалась на тяжелую жизнь в Варшаве

Белорусская бегунья Тимановская рассказала, что живет в Польше под наблюдением охраны

Белорусская бегунья Кристина Тимановская в Instagram рассказала об условиях жизни в Польше.

Спортсменка пожаловалась на тяжелую жизнь в Варшаве, так как она постоянно находится под наблюдением охраны. Она отметила, что первое время ее семье было запрещено выходить из дома без необходимости. «Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной», — подчеркнула Тимановская, добавив, что хочет обычной жизни.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Олимпийских играх в Токио и попытался насильственно депортировать ее из Японии в Белоруссию после того, как она раскритиковала спортивное руководство своей страны.

Благодаря вмешательству Международного олимпийского комитета спортсменка не была депортирована из Токио в Минск, а отправилась в Польшу.