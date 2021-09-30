В отношении тренеров Тимановской начато расследование

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) инициировала расследование в отношении белорусских тренеров Артура Шимака и Юрия Моисевича по делу бегуньи Кристины Тимановской. Об этом сообщает ТАСС.

В организации заявили, что процедура в отношении специалистов была начата после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отобрал у них аккредитации. Отмечается, что итоги расследования будут опубликованы после его завершения.

МОК открыл работу дисциплинарной комиссии по делу Тимановской и выгнал Шимака и Моисевича из олимпийской деревни 4 августа. Причиной стала попытка насильственной депортации Тимановской из Японии в Белоруссию после того, как она раскритиковала спортивное руководство своей страны.

Благодаря вмешательству World Athletics и МОК спортсменка не была депортирована из Токио в Минск. Вместо этого легкоатлетка отправилась в Польшу.