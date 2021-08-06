Пытавшихся вернуть Тимановскую на родину тренеров выгнали из Олимпийской деревни

Тренеров сборной Белоруссии Артура Шимака и Юрия Моисевича лишили аккредитаций и выгнали из Олимпийской деревни из-за попытки заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

«В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров», — заявили в МОК.

4 августа МОК открыл работу дисциплинарной комиссии по делу Тимановской. Комиссия будет расследовать действия двух членов белорусской делегации — Артура Шумака и главного тренера сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрия Моисевича.

Конфликт Тимановской с представителями делегации Белоруссии перерос в скандал на Играх в Токио. После выпада спортсменки в адрес спортивного руководства страны она была исключена из команды. Сама Тимановская говорила о том, что ее депортируют из Японии вопреки ее воле.

Позднее спортсменка заявила, что ее публичная критика в адрес руководства сборной связана с эмоциональным напряжением. Она призналась, что готовилась к конкретным забегам, а когда узнала о том, что заявлена на эстафету, у нее «взяли верх эмоции»