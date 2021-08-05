Легкоатлетка Тимановская заявила о готовности помочь белорусским спортсменам

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила о готовности помочь всем спортсменам, которые решат покинуть страну. С такими словами она выступила на пресс-конференции в Варшаве, которая транслировалась на YouTube.

По ее словам, в Белоруссии критика властей наказывается ограничением свободы, и сегодня там опасно находиться людям с оппозиционными политическими взглядами. В том числе это касается и спортсменов, на которых оказывается огромное давление не только в плане спортивных побед, но и в плане лояльности режиму Александра Лукашенко.

В связи с этим решение об эмиграции, считает легкоатлетка, вполне закономерно. «Если кто-то из спортсменов на данный момент примет решение покинуть Белоруссию, мы не оставим их в одиночестве, мы обязательно всем поможем», — сказала Тимановская. Она добавила, что надеется вернуться однажды на родину, однако только при условии, что ей там ничто не будет угрожать.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ситуация с Тимановской доказала факт давления режима Лукашенко на белорусских спортсменов. Она добавила, что каждый белорус рискует стать заложником, если решится открыто заговорить о реальном положении дел в стране.

Тимановская прилетела в Варшаву 4 августа. До этого спортсменка несколько дней находилась в дипломатическом представительстве Польши и получила визу этой страны.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио. За несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.