Овечкин признан второй звездой стартовой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трех лучших игроков стартовой недели в регулярном чемпионате. Об этом сообщается на сайте организации.

Первой звездой признан словенский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Анже Копитар. В двух стартовых матчах он забросил четыре шайбы и сделал три голевые передачи. Второе место занял российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Он также провел две игры, в которых отметился тремя голами и двумя передачами.

Тройку лучших игроков недели замкнул Стивен Стэмкос. Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» провел на один матч больше конкурентов. В его активе три гола и четыре заброшенные шайбы.

14 октября Овечкин поднялся на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ благодаря дублю в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс». На счету спортсмена теперь 732 заброшенные шайбы.