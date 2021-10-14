Гретцки дал подсказку Овечкину для установки нового рекорда

Уэйн Гретцки об установке нового рекорда по голам в НХЛ: Овечкину нужно быть самим собой

Лучший снайпер и бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки прокомментировал выход российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на пятое место по числу голов в лиге. Его слова приводит РИА Новости.

Гретцки обратил внимание на то, что Овечкин играет в хорошей команде с крепкими центрфорвардами, отметив, что любовь к игре поможет ему забивать вновь и вновь. «Ему нужно быть самим собой, выходить на лед и выкладываться на 100 процентов», — дал подсказку россиянину для установки нового рекорда канадец и добавил, что Овечкин в целом уже это делает.

Ранее 14 октября Овечкин поднялся на пятое место по количеству заброшенных шайб в НХЛ за всю историю лиги благодаря дублю в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс». На счету спортсмена теперь 732 заброшенные шайбы.

После этого хоккеист заявил, что делает свою работу и пользуется шансами, которые ему дают. Он назвал большой честью попадание в список снайперов.

Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю является Гретцки, забросивший 894 шайбы, также в первой тройке Горди Хоу (801 шайба), Яромир Ягр (766), на четвертой строчке списка снайперов — Бретт Халл (741).