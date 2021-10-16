Капризов сделал голевую передачу в первом матче сезона НХЛ

«Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Анахайм Дакс» в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 16 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе гостей отличились Юнас Филиньо и Кевин Фиала, которому голевую передачу сделал российский форвард Кирилл Капризов. У хозяев заброшенная шайба на счету Якоба Сильверберга.

Капризов провел на площадке 20 минут и 9 секунд. Он нанес три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности 0.

22 сентября Капризов подписал новый пятилетний контракт с «Миннесотой». По его условиям россиянин будет зарабатывать 9 миллионов долларов в год. В прошлом сезоне 24-летний форвард был признан лучшим новичком НХЛ.