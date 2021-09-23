Капризов рассказал о шансах на возвращение в КХЛ

Российский хоккеист Кирилл Капризов рассказал, что не собирался возвращаться в КХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что на его возвращение в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) не было ни единого шанса. Об этом в Twitter сообщил журналист Майкл Руссо.

В среду, 22 сентября, стало известно о подписании россиянина нового соглашения с командой. По условиям контракта 24-летний хоккеист заработает 45 миллионов долларов за пять лет. Спортсмен заявил, что счастлив продолжить играть за «Уайлд».

10 августа появилась информация, что Капризов приблизился к возвращению в КХЛ. Сообщалось, что игрок ведет переговоры с ЦСКА.

Прошлый сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он провел за «Миннесоту» 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 очко (27 забитых шайб и 24 результативные передачи). Хоккеист был признан лучшим новичком лиги.